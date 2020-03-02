تسريبات تكشف مواصفات ومزايا هاتف سامسونج الجديد جلاكسي A41

بعدما أعلنت شركة سامسونج خلال الشهر الماضي عن هاتفها الجديد Galaxy A41 جلاكسي إيه 41، انتشرت تسريبات جديدة تكشف تفاصيل الهاتف الذكي الذي لم تُعلن الشركة الكورية الجنوبية بعد عن موعد صدوره.مواصفات هاتف جلاكسي A41
ووفقاً لما جاء في هذه التسريبات، فإن الهاتف الجديد من سامسونج سمكه 7.9 مم، ويحمل شاشة مع نوتش Infinity-U من الأمام، فيما يتراوح قياس الشاشة ما بين 6 و6.1 إنش.
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ويعمل هاتف جلاكسي A41 بنظام تشغيل أندرويد 10، ومعالج MediaTek Helio P65 ثماني النواة، ويضم ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتها 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى أنه مزود ببطارية سعتها 3500 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.مزايا هاتف جلاكسي A41
وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد يأتي بمنفذ USB-C في جزأه الأسفل، وبمنفذ لسماعة الرأس 3.5 ملم، ويحمل كذلك مكبر للصوت، في حين أن أزرار التحكم في الصوت والطاقة موجودة في الجانب الأيمن من الهاتف، فيما تتواجد بطاقة SIM في جانبه الأيسر.
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كما أن هاتف جلاكسي A41 يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقة عدستها الأساسية 48 ميجابيكسل، وكاميرا رئيسية خلفية بدقة 25 ميجابيكسل.
وأضافت التسريبات أن الهاتف لا يوجد به مستشعر للبصمة من الخلف، لذا فمن المتوقع أن يكون موجوداً أسفل الشاشة، أو أن تكون الشركة الكورية الجنوبية قد اعتمدت على ميزة خاصية التعرف على الوجوه لفتح قفل الهاتف.المزيد:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.