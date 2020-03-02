علماء يكتشفون أخيرا الفارق بين قلوب الرجال والنساء

دبي - بواسطة محمد فارس © قلب قلب

توصلت دراسة طبية أخيرا إلى الفوارق الجوهرية بين قلوب الرجال والنساء، بعد فحص قلوب 20 رجلا و19 سيدة.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الدم يتدفق بشكل مختلف داخل قلوب الرجال والنساء، وقال العلماء إن قلوب الرجال تحتاج إلى جهد أكبر لكي تعمل بكامل كفاءتها، كما ينفق الرجال مزيدا من الطاقة لدفع الدم داخل القلب.

الفريق العلمي الذي توصل إلى هذه النتائج، تابه لجامعة ويسكونسن في أمريكا.

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وكان المعروف سابقا أن الاختلافات تقتصر على حجم عضلة القلب وعدد النبضات، غير أن الاكتشاف الجديد يلقي الضوء على الاختلافات في آلية عمل القلب.

يوضح العلماء أن الطاقة الحركية أثناء تقلص عضلة القلب، كانت أعلى بكثير في البطين الأيسر عند الرجال، بينما كان تدفق الدم أكبر عند النساء.

وقال الدكتور، ديفيد روتكوفسكي، رئيس فريق العمل: "عندما استخدمنا تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، وجدنا اختلافات في طريقة انقباض القلب عند الرجال والنساء. وكان هناك ضغط أكبر في جدار البطين الأيسر للنساء ودوران أكبر في حجم الدم".