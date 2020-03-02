دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية فريدة: ماذا تعرف عن الشقيقات السبع؟

شهدت سماء الوطن العربي، بعد غروب شمس أمس الأحد، ظاهرة فلكية فريدة، حيث وقع القمر قرب عنقود نجوم الثريا، والذي يُعرف كذلك باسم الشقيقات السبع، نظراً لوجود 7 نجوم لامعة في هذا العنقود.

الشقيقات السبع

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، فإن القمر والثريا كانا بالأفق الغربي، حيث وقع العنقود إلى يمين القمر بالنسبة للشخص الذي كان يراقب هذه الظاهرة.

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وأشارت الجمعية إلى أن الثريا لم يتم مشاهدتها بالعين المجردة من داخل المدن، نظراً للتلوث الضوئي الموجود فيها، موضحة أن التلوث الضوئي طمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، غير أنه من كان الممكن رؤيتها بسهولة من خلال المنظار الثنائي.

عنقود نجوم الثريا

وأضافت الجمعية أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر، غير أنه ضبابي المظهر، مشيرة إلى أنه بالنسبة لنا، كسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن العنقود مرتبط بفصل الشتاء، وسيظل يُرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

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وبحسب ما ذكرته تقارير فلكية، فإن نجوم الثريا، التي تسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وُلدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ نحو 100 مليون عام، كما أن نجوم عنقود الثريا ترتبط ببعضها البعض بواسطة تبادل الجاذبية بينها، وتندفع سوياً عبر الفضاء.المزيد:

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