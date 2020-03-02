رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة لم تعد قادرة على حماية مواطنيها

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة اللبناينة حسان دياب، أن الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وآلياتها مكبلة بقيود طائفية.

واعتبر دياب في كلمة أمام السلك الديبلوماسي في مقر الحكومة وسط بيروت، الإثنين، أن الدولة في حالة "ترهل وضعف والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا".

ولفت أن اللبنانيين "قلقون على حاضرهم ومستقبلهم والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والظروف الاجتماعية وصولا للهموم الصحية".

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وأضاف دياب أن "الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين".

وأردف "أمامنا معضلات كبرى وآليات الدولة مكبلة بقيود طائفية وحمل الحكومة ثقيل ومهمتها معقدة ونحن مصمون على تفكيك التعقيدات، ومعالجة المشكلات المزمنة".

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.