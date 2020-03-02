الرباط.. البرلمان الإفريقي يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر

الرباط / أحمد بن الطاهر / الخليج 365

- خلال اجتماعات بدأت أعمالها، الإثنين وتستمر حتى السبت، في العاصمة المغربية

- مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي قال إن "الدول الأعضاء مطالبة بالتصديق على الاتفاقية قبل مطلع يوليو المقبل"

يبحث البرلمان الإفريقي تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين دول القارة، خلال أعمال اجتماعات بدأت الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، بشراكة مع البرلمان المغربي، وتستمر حتى السبت.

ودخلت الاتفاقية التي تسبق تأسيس المنطقة القارية للتجارة الحرة، حيز التنفيذ في 30 مايو/أيار الماضي، بحسب بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقال ألبرت مونشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، خلال الاجتماع وتابعته الخليج 365: "حتى اليوم صادقت 28 دولة على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية".

وذكر "مونشانجا"، أن بلدان القارة مطالبة بعمل كبير يجب القيام به "للمصادقة على الاتفاقية قبل مطلع يوليو/تموز المقبل".

وأوضح أن "اجتماع الرباط يضع اللبنة الأولى لرفع الحواجز الجمركية، وبحث سبل تسهيل المبادلات التجارية".

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وفي مارس/آذار 2018، احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي، قمة إفريقية استثنائية، جرى خلالها توقيع 50 دولة، مبدئيا، على اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية، إلى أن "أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 المئة مواد مصنعة".

كما تهدف المنطقة التجارية الحرة، إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.

من جهته، اعتبر حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن "قادة الدول الإفريقية مقتنعون أن مستقبل القارة رهن اندماج الأسواق الاقتصادية".

وقال: "نتحدث عن سوق تضم 1.3 مليار مستهلك، ويمكن لإفريقيا أن تحقق أرباحا بعد إحداث المنطقة الحرة، وخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي".

وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.