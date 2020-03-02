لبنان.. ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" إلى 13

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانيّة، الإثنين، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين 13.

وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان أنّ "الحالات الجديدة الثلاث هي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل بمستشفى الحريري الحكومي ببيروت الجامعي وحالتهم مستقرة".

وناشدت الوزارة "جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، عند ظهور أي عوارض بها".

وفي سياق متصل، أغلق محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جوده، الأسواق الشعبية الواقعة ضمن نطاق أقضية محافظة البقاع (شرق) كافة، بهدف اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة الفيروس.

Advertisements

والسبت، أعلن محافظ بيروت زياد شبيب، إغلاق الأسواق الشعبية في المدينة كإجراء احترازي تحسبا من انتشار الفيروس.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 65 دولة، بينها 10 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر والأردن.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.