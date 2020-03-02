الدفاع التركية: تحييد 24 إرهابيًا من "بي كا كا - ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأثنين، عن تحييد 24 عنصراً من تنظيم "بي كا كا - ي ب ك" الإرهابي، كانوا يتهيأون للتسلل من أجل تنفيذ هجمات في منطقتي"درع الفرات" و "غصن الزيتون".
وأفادت الوزارة في بيان لها: "تم تحييد 17 إرهابياً من تنظيم "بي كا كا - ي ب ك| خلال استعدادهم لتنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات، و7 آخرين حاولوا التسلل من تل رفعت شمالي حلب إلى منطقة غصن الزيتون، وذلك بعملية ناجحة قام بها أبطال قواتنا الخاصة (الكوماندوز)".
يشار إلى أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنا من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"اعزاز" "وعفرين" (شمالي سوريا) التي كانت بقبضة الإرهابيين، من خلال عمليتي درع الفرات (بين أغسطس 2016 ومارس 2017) وغصن الزيتون (بين يناير ومارس 2018).
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