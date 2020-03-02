ملكا الأردن والنرويج يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

عقد ملك الأردن عبد الله الثاني، ونظيره النرويجي هارالد الخامس، الإثنين، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية في إطار زيارة رسمية، تستمر 3 أيام.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل ملك النرويج إلى عمان، ترافقه عقيلته الملكة سونيا، في زيارته الأولى إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان الديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، "عقدت المباحثات بين عاهلي البلدين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، أعقبها أخرى موسعة.

وحسب المصدر ذاته، أكد ملك الأردن أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها.

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وتناولت المباحثات آخر التطورات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية، والتي أكد الملك عبد الله مركزيتها.

ونوه في ذات السياق إلى "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتطرقت المباحثات إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، فضلا عن الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.



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