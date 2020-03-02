وفد أمريكي يصل تركيا لبحث التطورات في إدلب

أنقرة/الخليج 365 وصل وفد أمريكي رفيع، الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية. ويضم الوفد الأمريكي مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت. ومن المقرر أن يعقد الوفد الأمريكي لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث مستجدات الاوضاع في سوريا. كما يتوقع أن يلتقي الوفد الأمريكي خلال تواجده في تركيا، مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، لبحث الأزمة الإنسانية الحاصلة في إدلب نتيجة هجمات النظام السوري، ويزور ولاية هطاي التركية المحاذية لسوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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