بودابست تستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2022

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2022 بملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست.

وجاء القرار في اجتماع أقيم في العاصمة الهولندية آمستردام، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء، وقرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وفي وقت سابق كان تم إسناد تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2022 إلى مدينة ميونخ الألمانية.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الجاري في العاصمة التركية اسطنبول، فيما يقام نهائي الدوري الأوروبي في مدينة جدانسك الأوكرانية، بينما تستضيف مدينة سان بطرسبرج الروسية نهائي دوري الأبطال ومدينة إشبيلية الإسبانية نهائي الدوري الأوروبي في عام 2021.

ولم يكشف حتى الآن عن المدينة التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022.