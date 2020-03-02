شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف مزايا جديدة في أجهزة الآيباد القادمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق ببعض التقنيات الجديدة والميزات التي سيحصل عليها الجيل الجديد من أجهزة الآيباد.

وتفيد التسريبات، بأن أبل عازمة هذا العام على إطلاق سلسلة جديدة من حواسب آيباد اللوحية، أبرزها سيكون حاسب آيباد PRO، بحسب موقع “اليوم السابع”.

ومن غير المتوقع أن يحصل الجهاز على تغيرات رئيسية من حيث التصميم والمظهر مقارنة بحواسب آيباد PRO الحالية، لكنه سيحصل على ملحقات تجعل منه أكثر عملية وسهولة في الاستخدام.

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ومن أبرز هذه الملحقات ستكون هناك لوحة مفاتيح خارجية قادرة على الاتصال بالحاسب عبر منفذ مغناطيسي، فيها لوحة TOUCHPAD تعمل باللمس تشبه تلك الموجودة في الحواسب الشخصية المحمولة، يمكن للمستخدم تفعيلها عبر ميزة ASSISTIVE TOUCH الموجودة في إعدادات الجهاز.

والمميز في لوحة المفاتيح المذكورة هو أنها مغطاة بطبقة من المطاط الطري تقلل بشكل كبير من الأصوات الناجمة عن المفاتيح أثناء الكتابة، وتحميها من الماء والغبار.

والمفترض أن يحصل آيباد PRO الجديد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة شبيهة بتلك الموجودة في هواتف “آيفون-11″، فيها مستشعر خاص يمكنها من التقاط الصور بتقنية 3D، إضافة لقلم ذكى للكتابة والرسم على الشاشة.

وقد ظهرت من فترة ظهرت مؤخرا صور ثلاثية الأبعاد مسربة توضح التصميم المتوقع لجهاز أبل اللوحي IPAD PRO للعام 2020، والتي تشير إلى أن الجهاز سيمتلك كاميرا ثلاثية تشبه تلك الموجودة في هاتف IPHONE 11 PRO.

وبدأت التسريبات الأخيرة في الكشف عن التصميم المتوقع للجيل القادم من أجهزة IPAD PRO للعام 2020، إذ تشير التوقعات إلى أن أبل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرا ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، فضلا عن بعد بؤري يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.