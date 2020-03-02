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شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق معرض البخور والعطور الدولي الثالث في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ينطلق غداً الثلاثاء في العاصمة الرياض معرض البخور والعطور الثالث الذي يستمر حتى السابع من مارس الجاري، الذي تنظمه شركة ريادة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقال عبد الكريم البحيري، رئيس مجلس إدارة شركة ريادة الملتقيات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في تصريحات خاصة لـ “الخليج 365” : إن المعرض يجمع أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود تحت سقف واحد، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأضاف البحيري أن فعاليات المعرض تبدأ من الساعة 4:00 عصراً إلى الساعة 11:00 مساءً، مشيراً إلى أن الدخول مجاناً.
ويمكن التسجيلالمسبق للمعرض عبر الصفحة الإلكترونية تسهيلاً لعملية تسجيل دخول الزوار (هنا)
الجدير بالذكر أن معرض البخور والعطور الدولي في نسخه السابقة شهد إقبالاً كبيراً من قبل محبي العطور من عدة دول.
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