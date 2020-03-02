68 % من الشركات في الإمارات تخطط للتوظيف خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، أن نحو ثلثي (68%) الشركات في الإمارات تخطط للتوظيف خلال هذا العام. ومن المثير للاهتمام أن معظم أصحاب العمل في الدولة يبحثون عن موظفين يتمتعون بمهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية (50%)، ومهارات قيادية (48%) والقدرة على العمل ضمن فريق (47%).

وأظهرت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (83%)، والسلع الاستهلاكية (77%)، والضيافة والترفيه (71%)، أعلى احتمالية للتوظيف في العام المقبل عبر المنطقة. كما تبدو توقعات التوظيف إيجابية عبر العديد من القطاعات في المنطقة على المدى القصير أيضاً، حيث تهدف القطاعات التالية إلى توظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: السلع الاستهلاكية (63%)، وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتسويق الإلكتروني (63%)، والتعليم والأكاديمية (56%).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التطوّر وتوفير العديد من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية. ونحن فخورون بتوفير آلاف الوظائف يومياً على موقعنا الإلكتروني، وإتاحة الفرصة للشركات بالتواصل مع أفضل الكفاءات في المنطقة».

الأدوار الوظيفية

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ستقوم أغلبية شركات الإمارات بتوفير وظائف للمناصب المبتدئة والمتوسطة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (34%)، يليه التنفيذي (28%)، والتنفيذي الأول (28%). وتعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (21%)، والمحاسب (15%)، وممثل خدمة العملاء (11%)، أكثر الأدوار طلباً في الإمارات. وصرّح أكثر من ثلث المجيبين (34%) أنهم يبحثون عن المرشحين الذين يمتلكون مهارات في التسويق والمبيعات، بينما يبحث 30% من أصحاب العمل عن المرشحين من ذوي المهارات الإدارية، في حين أن 28% يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة. وبرزت مهارات التواصل الجيدة باللغتين الإنجليزية والعربية (50%)، والمهارات القيادية (48%)، والقدرة على العمل ضمن فريق (47%)، من أكثر المهارات المطلوبة. وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (29%)، والهندسة (21%)، والتجارة (21%)، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات، تليها العلوم (14%).

القطاعات الجاذبة للكفاءات

برزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (29%)، والبناء والتطوير العقاري (29%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات، تليها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (26%)، والضيافة والترفيه (26%). من ناحية أخرى، برزت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية (28%)، والنفط والغاز والبتروكيماويات (26%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية، في حين تعد قطاعات الخدمات المصرفية والمالية (28%) والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (27%) الأكثر جذباً للخريجين الجدد.

أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الخدمات المصرفية/المالية (33%)، والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (31%)، كالأكثر جذباً لها، يتبعها قطاع الضيافة/الترفيه (26%).

وتم جمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى 28 يناير/ كانون الثاني 2020، بمشاركة 1097 شخصاً، منهم 879 موظفون حاليون، من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، والباكستان.