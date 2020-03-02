شكرا لقرائتكم خبر عن موسم نابض بالثقافة والفنون في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد مجتمع الفنون والثقافة في دبي خلال الفترة المقبلة لعودة مجموعة من أبرز الفعاليات والمعارض التي تسلط الضوء على المشهد الفني والثقافي للمدينة.

يعود معرض «سكّة 2020»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ليحتفي بعشر سنوات من الإبداع والإلهام، ويسلّط الضوء على المواهب المبدعة.

ويضم المعرض برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات التي تتضمن المعارض الفنية، والمجسّمات، والعروض الموسيقية الحية، والأفلام، وورش العمل التفاعلية، وغيرها الكثير.

يقام المعرض في قلب دبي القديمة بحيّ الفهيدي التاريخي من 19 إلى 29 الجاري.

عشاق السينما، وعلى مدار أربعة أيام من 4 إلى 7 الجاري، على موعد مع عروض خاصة لمخرجين إماراتيين ومقيمين ضمن فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يعود «آرت دبي»، المعرض الفني الرائد على مستوى الدولة والمنطقة، في نسخته الـ 14 ليقدم منصةً رائدة للمواهب الصاعدة، متيحاً لها عرض أعمالها إلى جانب أعمال الكثير من الفنانين المعروفين.

وتهدف هذه الفعالية إلى توسيع دائرة الحوار حول الفن بشكلٍ يتخطى مراكز الفنون وصالات العرض التقليدية.

ويُقام «آرت دبي» في مدينة جميرا من 25 إلى 28 الجاري، وتشارك في دورته لهذا العام 90 صالة عرض من 38 دولة، من بينها 21 صالة من نيجيريا والسودان وفيتنام تشارك لأول مرة، وتعرض أعمالاً فنية معاصرة، إلى جانب العديد من المحاضرات والأنشطة الخاصة. ويتضمن المعرض أربعة أقسام هي «ريزيدنتس»، و«مودرن»، و«بوابة»، و«كونتمبراري».

وفي دورته السادسة، يعود معرض «فنون العالم دبي» في مركز دبي التجاري العالمي من 8 إلى 11 إبريل/نيسان المقبل. ويسعى المعرض إلى تطوير وتوسيع برنامجه هذا العام، إذ يشهد مشاركة 150 صالة عرض وفناناً من أكثر من 30 دولة يعرضون 3000 قطعة فنية، كما يعمل على زيادة حضور الفنانين الإماراتيين والعالميين ومشاركتهم بأعمالٍ ترضي مختلف الأذواق الفنية.

ويستضيف مركز جميل للفنون، معرض التشكيلية السعودية سارة أبو عبد الله، الذي يقام تحت عنوان «لأول مرة منذ وقت طويل» ويستمر حتى 20 إبريل/نيسان. وتسلّط أعمال سارة أبو عبد الله الضوء على الشرخ ما بين العالمين الافتراضي والواقعي. كما يستضيف مركز جميل للفنون حتى 8 يونيو/حزيران، العمل الفني «مقطوعة لحديقةٍ عامة» للمؤلف الموسيقي والفنان التشكيلي الباكستاني حسن خان.

ويستضيف «السركال أفنيو» مجموعة من المعارض الفنية البارزة، من بينها معرض «سوفت بوردرز» التشكيلي الأول الذي تقيمه الفنانة فيفيان تشانج في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيفه «جاليري لاوري شبيبي» حتى الخميس.

أما عشاق الشعر فموعدهم مع معرض «مدرسة الشعر في جراي نويز»، الذي يقدم مدرسة مفتوحة للمهتمين بعالم الشعر والراغبين في التعلم والاستكشاف حتى 9 مارس/آذار في «السركال أفنيو». ويستقبل معرض «Nothing is Certain» للفنان البريطاني من أصل عراقي أثير موسوي، الجمهور حتى 14 مارس/آذار في «السركال أفنيو»، ويحاول موسوي من خلاله تصوير قناعته بأن «ليس من شيء مؤكد، بل كل شيء يتقلب».

ومن خلال معرض «براين ووش باي نايتشر»، يعود الفنّان التشكيلي أولاف برونينج إلى صالة «كاربون 12» في «السركال أفنيو»،حيث يقيم معرضه الثالث حتى 15 مارس/آذار.

ويقدم برونينج مجموعة جديدة من اللوحات التي تكشف عن سلسلة أفكار ومفاهيم تثيرها مخاوف بيئية نعيشها في عصرنا الحاضر.

ويقام معرض «نيو وايفز» بين 14 الجاري و4 إبريل/نيسان في «السركال أفنيو».

ويمكن لعشاق ومتابعي الحركة الفنية والثقافية زيارة تلك المعارض لمشاهدة أحدث الإبداعات والأعمال الفنية، ويمكن معرفة المواعيد والعناوين وشراء تذاكر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.