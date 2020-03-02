أردوغان يتخلى عن تهديداته في إدلب ويعود إلى بوتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة التركية، الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا يوم الخميس وسط توتر بين أنقرة وموسكو بشأن الاشتباكات المتزايدة مع القوات الحكومية السورية في منطقة إدلب بشمال غربي البلاد، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سوريا، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.

وتصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة منذ بداية فبراير في المنطقة، وانعكس في مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. كما تصاعد التوتر مع بين أنقرة وموسكو، لكن يبدو أن أردوغان بدأ يتخلى عن تهديداته تدريجياً بالعودة إلى موسكو ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان لقاء أردوغان مع بوتين متوقعاً بعد مقتل 33 جندياً تركيّاً في ضربات جوية سورية في إدلب الأسبوع الماضي، مما دفع أنقرة لشن هجوم مضاد على القوات السورية المدعومة من روسيا في المنطقة.

ودخلت قوات الجيش السوري بدعم روسي مجدداً مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة.

وكانت الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية (النصرة سابقاً)، استولت الخميس على المدينة التي تشكل نقطة التقاء لطريقين دوليين استراتيجيين بالنسبة إلى دمشق، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من سيطرة قوات النظام عليها.

وقال المرصد السوري إن «قوات الجيش تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على سراقب بشكل كامل، وتعمل حالياً على تمشيط أحيائها».

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» من جهتها أنّ وحدات الجيش دخلت المدينة «بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي وتعمل على تمشيط» أحيائها.