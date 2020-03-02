مواسم الصيف في أستراليا تطول بسبب التغير المناخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تحليل لمركز دراسات أسترالي أن مواسم الصيف في أستراليا باتت أطول بشهر، أو أكثر، فيما تقلصت مدة فصل الشتاء بسبب التغير المناخي.

وقال المعهد الأسترالي، إن مناطق واسعة من البلاد تشهد 31 يوماً إضافياً من درجات حرارة صيفية كل سنة، مقارنة مع خمسينات القرن الماضي. وشهدت سيدني 28 يوماً إضافياً من الحر، وملبورن 38 يوماً مُنذ منتصف القرن العشرين.

وتم تسجيل سبعة أسابيع إضافية من الحر في بعض المناطق التي اجتاحتها حرائق غابات في الأشهر الأخيرة، مثل مدينة بورت ماكويري في ولاية نيو ساوث ويلز. وقال مدير برنامج المناخ والطاقة في المعهد الأسترالي ريتشي مرزيان: «إن درجات الحرارة التي كانت تسجل عادة في أشهر الصيف الثلاثة الاعتيادية في الخمسينات، باتت الآن تمتد من مطلع، أو منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى منتصف مارس/ آذار».

وأوضح مرزيان أن الاحترار المناخي يزيد من خطورة مواسم الصيف مع وقت أقل خلال فصل الشتاء للقيام بأعمال تقي من حرائق الغابات، فيما تؤثر موجات القيظ في الصحة، والاقتصاد، مشيراً إلى أن موجات الحر القصوى هي أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً بالأرواح.

وخسرت العاصمة كانبيرا 35 يوم شتاء، في مقابل 31 يوماً لمدينة بريسبان شرقي البلاد.

وسجلت خلال موسم الصيف في أستراليا سلسلة من الحرائق الكارثية قضى فيها أكثر من 30 شخصاً، وأتت على آلاف المنازل ونفق فيها ما لا يقل عن مليار حيوان. وأدت هذه الكارثة إلى تجدد دعوات الحكومة الأسترالية من أجل خفض الانبعاثات التي تساهم في «الاحترار العالمي».