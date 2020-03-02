الكويت تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف، في مؤتمر صحافي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 حالة، وأشارت إلى أن الإصابات الـ 10 التي سجلت كانت قادمة من إيران.
وأكدت المسؤولة الكويتية، أنه تتم متابعة كافة الحالات الموجودة في الحجر الصحي بشكل مستمر، كما حثت المسؤولة المواطنين على تجنب التجمعات لمنع انتشار الفيروس في الدولة.
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