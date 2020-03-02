وزير الصحة السعودي: لم نسجل أي حالات مصابة بكورونا

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قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، إن المملكة لم تسجل أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب اتخاذ إجراءات وقائية منذ ظهور أولى حالات المرض في الصين.

وأضاف "نتابع بدقة جميع الحالات، وكذلك القادمين إلى المملكة، خصوصا من الدول التي تعاني من الفيروس، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها، وتم فحص 298 حالة اشتباه وجميعها سليمة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أن 17 جهة حكومية تشكلت لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

وكانت السعودية قالت، الأحد، إنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها.

وأعلن محمد عبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، في مؤتمر صحافي الأحد، تخصيص 2200 سرير طبي لحالات الحجر الصحي.

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وأضاف أن السعودية لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، قائلا إن النشاط التجاري في المملكة لم يتأثر، ويسير كالمعتاد.

إلى ذلك، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسة.

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