دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن عن هاتف Reno 3 Pro بتصميم ثقب الشاشة ومعالج Helio P95 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Oppo النقاب رسمياً الآن عن هاتف Reno 3 Pro الذي ينطلق بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، تضم مستشعر 44 ميجا بيكسل، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وسعر يبدأ من 415 دولار.

ينطلق هاتف Reno 3 Pro اليوم بشاشة OLED مسطحة، كما تأتي الشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، مع أبعاد 20:9، وجودة عرض Full HD بلس، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يضم هاتف Reno 3 Pro رقاقة معالج Helio P95 التي أعلن عنها مؤخراً من Mediatek، وهو معالج ثماني الأنوية يضم اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.2GHz، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

كما يتميز هاتف Reno 3 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى مرتين، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم عمق التصوير.

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هاتف Reno 3 Pro يأتي بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4025 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC Flash 4.0 بقدرة 30W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة ColorOS 7، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 415 دولار، كما يتوفر للبيع في 5 من مارس بألوان الأزرق، الأبيض إلى جانب الأسود.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن عن هاتف Reno 3 Pro بتصميم ثقب الشاشة ومعالج Helio P95 ظهر على التقنية بلا حدود.