دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن سماعة OPPO Enco Free اللاسلكية بمكبرات صوتية ديناميكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo اليوم عن سماعة Enco Free اللاسلكية، التي تعد أول سماعة تضم مكبرات صوتية ديناميكية، كما تدعم معايير IPX4 لمقاومة التعرق، وتدعم أيضاً خفض الضوضاء في المكالمات، وتتميز بإستجابة سريعة.

تأتي سماعة Enco Free اللاسلكية اليوم بمحرك 13.4مم، مع مكبر صوتي ديناميكي مع اثنان من الدوائر المغناطيسية المستخدمة في الأجهزة الصوتية المميزة، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، وتقاوم التعرق ورذاذ الماء مع معايير IPX4، كما تعد السماعة أول إصدار يأتي بتصميم مركب من الألومنيوم والمغنيسيوم والتيتانيوم لصوتيات أكثر نقاء ووضوح.

وتؤكد Oppo على أن سماعة Enco Free اللاسلكية تدعم إستجابة سريعة مع خفض تأخر الإستجابة حتى 120 مللي ثانية، كما تضم السماعة اثنان من الميكروفونات، وترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم مكالمات صوتية بنقاء ووضوح أعلى، كما تعمل على خفض الضوضاء في المكالمات، وتعتمد على خاصية اللمس للتحكم في ضوابط السماعة.

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Oppo تقدم أيضاً أكثر من قياس في نهايات سماعة Enco Free اللاسلكية المطاطية لتتوافق مع أذن المستخدم بكفاءة، كما تضم السماعة مستشعر يدعم الكشف التلقائي عند إزالة السماعة من الأذن لإيقاف الصوتيات بشكل تلقائي، كما تتصل السماعة اللاسلكية تلقائياً عند فتح الحافظة.

سماعة Enco Free اللاسلكية تأتي بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع الحافظة، أو 5 ساعات بدون الحافظة، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB C، وتنطلق بألوان الأبيض والأسود، على أن تتوفر للبيع في 4 من مارس.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن سماعة OPPO Enco Free اللاسلكية بمكبرات صوتية ديناميكية ظهر على التقنية بلا حدود.