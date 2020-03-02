شاومي تتفوق على سامسونج وهواوي في قائمة أكثر الهواتف شعبية في 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © شاومي ريدمي K20 برو شاومي ريدمي K20 برو

واصلت شركة شاومي الصينية زحفها نحو الفوز بحصة أكبر من سوق الهواتف الذكية عالميا، وأفادت تقارير صحفية، أن هواتف ريدمى نوت 8 وريدمى نوت 8 برو جاءت ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية خلال عام 2019، وفقا لمؤسسة كاناليس العالمية لأبحاث السوق. © سامسونج جالاكس إس 10 بلس سامسونج جالاكس إس 10 بلس

وجاء هاتف ريدمى نوت 8 على رأس أجهزة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 الأفضل فى فئة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد طوال عام 2019. © شاومي ريدمي نوت 7 شاومي ريدمي نوت 7

ووفقا لموقع جي إس إم آرينا العالمي المتخصص، أفاد تقرير عن أكثر الهواتف الذكية جماهيرية وشعبية، أن هاتفي ريدمي نوت 7 جاء في الصدارة بفارق كبير عن منافسيه من سامسونج وهواوي، تلاه مباشرة ريدمي k20 برو، بينما احتل ريدمي نوت 8 برو الترتيب الخامس في قائمة العشرة ألكثر جماهيرية. © شاومي ريدمي نوت 8 برو شاومي ريدمي نوت 8 برو

بينما جاء هاتفا سامسونج إس 10 بلس و A50 في المركزين الثالث والرابع. © سامسونج جالاكسي A50 سامسونج جالاكسي A50