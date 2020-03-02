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واصلت شركة شاومي الصينية زحفها نحو الفوز بحصة أكبر من سوق الهواتف الذكية عالميا، وأفادت تقارير صحفية، أن هواتف ريدمى نوت 8 وريدمى نوت 8 برو جاءت ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية خلال عام 2019، وفقا لمؤسسة كاناليس العالمية لأبحاث السوق. © سامسونج جالاكس إس 10 بلس سامسونج جالاكس إس 10 بلس
وجاء هاتف ريدمى نوت 8 على رأس أجهزة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 الأفضل فى فئة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد طوال عام 2019. © شاومي ريدمي نوت 7 شاومي ريدمي نوت 7
ووفقا لموقع جي إس إم آرينا العالمي المتخصص، أفاد تقرير عن أكثر الهواتف الذكية جماهيرية وشعبية، أن هاتفي ريدمي نوت 7 جاء في الصدارة بفارق كبير عن منافسيه من سامسونج وهواوي، تلاه مباشرة ريدمي k20 برو، بينما احتل ريدمي نوت 8 برو الترتيب الخامس في قائمة العشرة ألكثر جماهيرية. © شاومي ريدمي نوت 8 برو شاومي ريدمي نوت 8 برو
بينما جاء هاتفا سامسونج إس 10 بلس و A50 في المركزين الثالث والرابع. © سامسونج جالاكسي A50 سامسونج جالاكسي A50
كانت هذه تفاصيل خبر شاومي تتفوق على سامسونج وهواوي في قائمة أكثر الهواتف شعبية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.