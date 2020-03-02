شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفى مغادرة نزلاء الفندقين المطبق عليهما الحجر الصحى دون الفحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام "الحجر الصحى " عليهما لإصابتهم بفيروس "كورونا" دون إجراء الفحوصات اللازمة، وأكدت وزارة الصحة، فى بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الإثنين، أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصى ، وفحص المخالطين ومتابعتهم، فى إطار إجراءاتها الاحترازية ، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، بتلقى الأخبار من مصادرها الرسمية ، وعدم تداول الشائعات ، والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعى للجهات الرسمية، ووسائل الإعلام المعتمدة.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تأجيل فعاليات من اليوم الرياضى الوطني، دون تحديد موعد لانعقادها، وقررت اللجنة الأولمبية الإماراتية اليوم الأحد تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضى الوطنى لحين إشعار أخر، وذكرت اللجنة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، "قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضى الوطنى لحين إشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذى للحدث وبعد التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية."

ولم تحدد اللجنة الأولمبية الإماراتية سبب تأجيل اليوم الرياضى الذى كان مقررا له يوم الخميس المقبل، لكنه قد يكون بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد.

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يأتى هذا تزامنا مع إعلان الاتحاد الدولى للترياثلون ومجلس أبوظبى الرياضى عن تأجيل بطولة أبوظبى العالمية للترياثلون حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من مارس الجارى فى جزيرة ياس فى العاصمة أبوظبي، لكن لم يتم الاستقرار بعد على الموعد الجديد للبطولة.

من جهة آخرى، أعلن وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادي، أنه سيتم تعليق جميع الفعاليات الطلابية الداخلية والخارجية فى جميع المدارس بالدولة، حتى إشعار آخر، وتم إصدار تعميم لإدارات المدارس بذلك، حرصاً على سلامة الطلاب، كما تم تعليق دوام حضانات الأطفال على مستوى الدولة اعتباراً من اليوم، وذلك كإجراء وقائى للحد من احتمالية انتشار الفيروس.