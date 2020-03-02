شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تهيب بمواطنيها تجنب السفر غير الضرورى إلى إندونيسيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة المملكة السعودية لدى إندونيسيا بالمواطنين الراغبين فى بالسفر إلى إندونيسيا تأجيل "السفر غير الضرورى"، وطالبت السفارة السعودية - فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، - المواطنين بالتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أى تحديثات.

ودعت المواطنين المتواجدين فى إندونيسيا، بالابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات، حرصا على سلامتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

و من جهتهن أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أن المملكة لم تسجل أى حالات إصابة بفيروس كوورنا، مشيرا إلى أنه تم فحص 298 حالة ولم يثبت إصابة أى منها بهذا الفيروس.

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وأضاف الربيعة خلال مؤتمر صحفى للجنة متابعة فيروس كورونا بالسعودية، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشددا على أن السعودية تواصل الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية، قد أعلنت عن إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية (البرية - البحرية - الجوية) لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القائمة المعتمدة من وزارة الصحة تشمل (الألبسة الواقية - الأقنعة الطبية - البدل الطبية المغلِفة للجسم - النظارات الطبية الواقية - الأقنعة الطبية للوجه)، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.