شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: تعامد القمر على الكعبة المشرفة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن مكة المكرمة تشهد مساء يوم الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020 "حسب تقويم أم القرى" تعامُد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة، وذلك فى الساعة 9:55 مساء (6:55 مساء بتوقيت غرينتش)، فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

وقال "أبوزاهرة": فى لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم السرطان على ارتفاع (89.52.24 درجة) فى قبة السماء، وسيكون قرصه مضاءً بنسبة (87.7%) وعلى مسافة 368.051 كيلومتراً.

وأضاف: يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد فى تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر التى تجعل تحديد موقعه فى غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية فى معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة فى عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

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وأوضح أن موقع القمر للقاطنين فى الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام، والتى يشاهد فيها القمر فى وقت التعامد فى آسيا وإفريقيا وأوروبا يشير إلى مكة بشكل يضاهى دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

جدير بالذكر أن آخر تعامد للقمر على الكعبة المشرفة كان فى نوفمبر 2019.