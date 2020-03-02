شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يؤجل معرض دبى الدولى للقوارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمو معرض دبى الدولى للقوارب، اليوم الاثنين، إن التجمع الأكبر من نوعه للقوارب الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتأجل إلى نوفمبر بدلا من هذا الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان المعرض، سيقام فى الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مارس بمرفأ دبى.

وقال المنظمون، فى بيان "ندرك تماما صعوبة السفر لغالبية المشاركين الرئيسيين المؤثرين فى برنامج الفعاليات الخاص بالمعرض وذلك نظرا للقيود الكبيرة المفروضة عليهم لمغادرة بلدانهم فى ظل الظروف الراهنة".

وتحدد الموعد الجديد، فى الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر .

و من جهته ، أعلن وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادى، أمس الأحد، أنه سيتم تعليق جميع الفعاليات الطلابية الداخلية والخارجية فى جميع المدارس بالدولة، حتى إشعار آخر، وتم إصدار تعميم لإدارات المدارس بذلك، حرصاً على سلامة الطلاب، كما تم تعليق دوام حضانات الأطفال على مستوى الدولة اعتباراً من اليوم، وذلك كإجراء وقائى للحد من احتمالية انتشار الفيروس.

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وأكد الحمادى أن الطلبة المتطوعين فى «طواف الإمارات»، الذين بلغ عددهم 131 طالباً، بخير ويخضعون للفحوص هم وذووهم، وسيتم عزلهم فى منازلهم احترازياً، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كإجراء يهدف لتوفير بيئة طلابية آمنة، وسيتم دعمهم أكاديمياً وإلكترونياً من خلال المنظومة التعليمية المقررة خلال هذه الفترة، وسيتم إعلان نتائج فحوصهم فى وقت لاحق.

وأضاف الحمادى أن الطلبة الذين كانوا موجودين فى «طواف الإمارات» لم يحتكوا مع الفنيين المصابين، لافتاً إلى أنه تم فحصهم وذويهم للتأكد من سلامتهم ووضعهم فى منازلهم احترازياً.

و أكد مدير عام مجلس أبوظبى الرياضى عارف العوانى - الذى يخضع للحجر الصحى فى منزله 14 يوماً، حيث ينطبق عليه إجراءات الفحص والسلامة المتبعة، خلال مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافى - أن نتائج فحوص المشاركين فى فعالية «طواف الإمارات» جاءت سلبية وخالية من فيروس «كورونا»، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها.