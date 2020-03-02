شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بكورونا لمواطن أردنى قادم من إيطاليا والتحفظ على أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة لمواطن أردنى قادم من إيطاليا، مصاب بفيروس كورونا، و أكدت الصحة الأردنية، أن المواطن المصاب بفيروس كورونا كان فى الحجر الصحى من عدة أيام، و أكدت إنه تم نقله إلى قسم العزل الوبائى بمستشفى الأمير حمزة. و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، التحفظ على مواطن آخر بالحجر الصحى. و كان وزيرا الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، والدّولة لشئون الإعلام أمجد عودة العضايلة، قد عقدا مؤتمراً صحفيّاً فى تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت الأردن، فى قاعة المؤتمرات برئاسة الوزراء، للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وفى ذات السياق، وافق مجلس النواب الأردنى على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل فى المناسبات والتجمعات العامة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

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وذكر موقع سكاى نيوز ، أن رئيس مجلس النواب الأردنى، بالإنابة نصار القيسى قال، إن عددا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردنى بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازى لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف القيسى، أن الأردن ما زال خاليا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن "هذا الإجراء احترازى، ويأتى حفاظا على المصلحة العامة".