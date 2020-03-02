العراق.. حكم بالإعدام على عنصرين من "داعش" أدينا بالقتل والاغتصاب

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين من تنظيم "داعش" الإرهابي إثر إدانتهما بالقتل والاغتصاب.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة جنايات صلاح الدين (شمال) أدانت متهماً ينتمي لتنظيم "داعش" بالمسؤولية عن قتل عضو في مجلس ناحية قضاء الشرقاط ومسؤول قوات الصحوة (قوات عشائرية موالية للحكومة) في القضاء ذاته، دون ذكر اسميهما أو تاريخ وقوع الحادثين".

وأضاف "أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان الذي اعترف بمشاركته في عمليات أخرى مع أفراد مجموعته في عدة مناطق من بينها القيارة وبيجي في صلاح الدين".

وفي بيان منفصل، قال مجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي المُكنّى (أبو همام) الذي أدين باغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى (شمال)".

وأضاف أن "المشتكية الإيزيدية أهداها التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع القوات الأمنية العراقية".

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وأوضح المجلس إن "حكمي الإعدام بحق المدانين صدرا بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

والحكمان الصادران بدائيان قابلان للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدورهما.

واعتقلت القوات العراقية الآلاف من مسلحي "داعش" خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014 والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.

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