الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوما.

جاء ذلك وفق ما أعلن عنه وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحفي.

وبيّن الوزير الأردني أن الكشف عن الإصابة بالفيروس تم بعد أن تقدم لإجراء الفحوصات مواطنين أردنيين عادا من إيطاليا قبل أسبوعين.

وقال: "تقدم إلينا مواطنين أردنيين، أعلنا قدومهما من إيطاليا قبل أسبوعين، وكان أحدهم يشعر بأعراض مشابهة لكورونا".

وأضاف: "تم وضع المصاب بفيروس كورونا بالعزل الطبي تحت إشراف فريق مختص".

Advertisements

وأوضح أن "المواطن الثاني المشتبه بإصابته سليم، ويتواجد الآن بالحجر بغرض إعادة الفحص".

وعن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، أكد الوزير بأنه "تم إرسال فريق طبي لتعقيم منزل المصاب، وإجراء فحوصات لعائلته المكونة من زوجته وطفلين، إضافة إلى أحد أصدقائه".

وحتى السبت، سجلت إيطاليا 1049 إصابة بفيروس كورونا، و 29 حالة وفاة.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ90 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.