العراق.. الحراك الشعبي يعبر عن ارتياحه لتنحي علاوي

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

عبر الحراك الشعبي في العراق، الاثنين، عن ارتياحه لتنحي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة، داعيا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد الأحزاب "الفاسدة ومن خلفها إيران".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المنظمة للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

والأحد، تنحى علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنها "عراقيل" وضعتها قوى سياسية (لم يسمها) أمام تمرير حكومته.

وفشل البرلمان العراقي مرتين متتاليتين (الخميس والأحد الماضيين) في عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، بسبب مقاطعة القوى السنية والكردية البارزة.

وقالت اللجنة المنظمة للحراك المستمر منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إن "اصطفاف المتظاهرين مع إخوانهم في ساحة التحرير (معقل المحتجين بالعاصمة بغداد) كان له الأثر البالغ في إسقاط حكومة علاوي وداعميه".

ودعت اللجنة إلى "الاستمرار في التظاهرات وتصعيد الخطوات السلمية التي تفاجئ الأحزاب الفاسدة ومن خلفهم إيران".

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وأكدت على "التمسك بمطالب الثورة الرامية إلى حل البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة تقر قانون انتخابات عادل، وإجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية تكون فيها مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية على أسس وطنية تنهي الوصاية الإيرانية وتستعيد السيادة العراقية كاملة".

وعلاوي؛ وزير اتصالات الأسبق، واجه اعتراضاً واسعاً من الحراك الشعبي الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

ورفع المتظاهرون في أرجاء العراق يافطات، ورددوا هتافات ضد علاوي الذي اعتبروه امتداداً للأحزاب السياسية الحاكمة.

ومطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي، استقالت حكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



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