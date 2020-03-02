قضية غصن.. عون يؤكد عدم وجود تعاون قضائي مع اليابان

بيروت / وسيم سيف الدين /الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، إن بلاده لا تملك أية اتفاقيات تعاون قضائي أو استرداد مطلوبين مشتركة، وذلك على خلفية هرب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، بعد لقاء جمع عون ووزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي، بالعاصمة بيروت.

وأصدرت النيابة اليابانية، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، مذكرة اعتقال بحق غصن على خلفية تهم فساد، قبل أن تعلن أنه (أي غصن) انتهك قرار إخلاء السبيل المشروط بمغادرته اليابان إلى لبنان.

وذكر الرئيس اللبناني، أن الجهات المختصة في بلاده راسلت اليابان بشأن كارلوس غصن، "ولم تلق أية إجابة رسمية".

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وزاد: "لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الأعمال اللبناني غصن، منذ توقيفه والتحقيق معه منذ أكثر من عام، من دون أن تلقى هذه المراسلات أية إجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة".

وجرى توقيف غصن بالعاصمة طوكيو، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان مديرًا تنفيذيًا لشركة "نيسان" للسيارات، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن، السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وأكد عون للوزير الياباني، أن غصن دخل إلى أراضي لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية.

من جهته، أعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في قضية غصن، دون تفاصيل إضافية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.