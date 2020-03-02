للمرة الثانية.. الجزائر تجلي رعاياها من الصين

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول

أجلت السلطات الجزائرية الإثنين، رعايا جزائريين ومن جنسيات أخرى كانوا عالقين في الصين عبر رحلة جوية خاصة بسبب فيروس كورونا.

وذكر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية) لـ "الخليج 365" أن "عملية الإجلاء هي الثانية لرعايا جزائريين وأجانب عالقين في الصين".

وأوضح المصدر أن الرحلة لا تعتبر "استئنافا للرحلات التجارية".

وتابع أن "الطائرة ستحط من بعد ظهر اليوم الاثنين، بمطار (هواري بومدين) بالعاصمة، وعلى متنها 130 مسافرا".

ووفق المتحدث فإن "الطائرة تضم عددا من الجزائريين إضافة لمسافرين من جنسيات أخرى (لم يكشف عنها)".

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وفي 03 فبراير/ شباط الماضي أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تعليق كافة رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الصينية بكين، بسبب فيروس كورونا.

وقبل قرار التعليق، كانت تسير الخطوط الجزائرية رحلتين أسبوعيا نحو مطار العاصمة بكين (الخميس والأحد).

ويتواجد بالجزائر أكثر من 30 ألف صيني، أغلبهم عمال في مشاريع إنشاءات عامة وأخرى للطاقة والتجارة.

وأجرت الجزائر مطلع فبراير/ شباط الماضي عملية إجلاء أولى لـ 36 من مواطنيها من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا، إضافة لـ 10 أشخاص من تونس و4 من موريتانيا و3 من ليبيا.

وسجلت الجزائر 3 حالات إصابة بالفيروس، الأولى لإيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد، وحالتان لأم وابنتها بولاية البليدة (60 كيلومتر جنوب العاصمة).

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.