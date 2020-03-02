الأمم المتحدة: نزوح آلاف اليمنيين بالجوف خلال 24 ساعة

اليمن /الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن تصاعد القتال في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، أدى لنزوح آلاف المدنيين خلال 24 ساعة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تغريدة أن "الآف المدنيين نزوحوا نتيجة الاشتباكات العنيفة في الجوف".

ودعا المكتب "الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين".

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وفي وقت سابق الإثنين، أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن (حكومية) أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "وضعا مأساويا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مارب المتاخمة".

والأحد، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية بعد معارك مع القوات الحكومية.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.