العراق.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 21

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن العراق، الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في بغداد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21 في أرجاء البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان، إن الوزارة "كشفت حالتين جديدتين مؤكدتين في بغداد (الرصافة)، لشخصين عائدين من إيران".

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ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 21 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، جميعهم عائدون من إيران.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.