إيران تسجّل 12 وفاة جديدة بسبب كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إيران عن 12 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد بين يومي الأحد والاثنين، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء المرض في الجمهورية الإسلامية إلى 66 وفاة.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي في مؤتمر صحافي “نعلن عن 523 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة. بات إجمالي الوفيات 66 شخصاً”، من إجمالي 1500 إصابة وإصابة سجلت حتى الآن منذ ظهور المرض في البلاد.

وأوضح المسؤول “المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمال)”، مضيفاً أن 291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد.

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وأُعلن عن أولى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران في مدينة قم التي تعدّ مركزاً دينياً في 19 فبراير.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية للأنباء الاثنين عن وفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي البالغ من العمر 72 عاماً في مستشفى مسيح دانشوري في طهران.

ولم تحدد إرنا سبب الوفاة لكن هذا المستشفى يعدّ مركز استقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة الإيرانية.

ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام بمثابة جهاز تحكيم في النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية.