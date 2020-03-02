شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يؤكد: لم نُسجل أي إصابات بـ«كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أنه تمّ فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها ولم تتأكّد أيّ إصابة بـ كورونا.

وأضاف “الربيعة”، خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة فيروس كورونا بالمملكة، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن المملكة الخليج 365 الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.