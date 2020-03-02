الكرملين: أبلغنا تركيا أنه لا يمكننا ضمان سلامة طائراتها فوق إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

قال الكرملين يوم الاثنين إن وزارة الدفاع الروسية حذرت تركيا من أن موسكو لا يمكنها ضمان سلامة الطائرات التركية فوق منطقة إدلب السورية بعد أن أعلنت دمشق إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات بشأن سوريا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم الخميس.