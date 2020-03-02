دبي - بواسطة محمد فارس يوفر تطبيق Weather Forecast الجديد معلومات عن أحوال الطقس مع تفاصيل دقيقة © Tech World قدمت بواسطة

Weather Forecast هو تطبيق يوفر معلومات دقيقة عن الطقس الحالي، لليوم الحالي وللأيام السبعة التالية وأكثر.

على الرغم من وجود أداة افتراضية على جميع هواتف أندرويد خاصة بعرض حالة الطقس، إلّا أن أغلب المستخدمين يتوجّهون إلى متجر جوجل بلاي لتحميل أحد التطبيقات الأكثر تنوعًا في هذا الشأن لما تُقدّم من مزايا غير موجودة في الأداة الافتراضية، وتطبيق Weather Forecast هو أحد أحدث هذه التطبيقات على المتجر، وكما أشرنا في البداية، هو عبارة عن تطبيق طقس يُوفّر معه ميزات قوية في عرض حالة الطقس الحالية ولسبع أيام قادمة.

وفي هذا الشأن، يعرض التطبيق البيانات التالية “درجة الحرارة الحالية، درجة الحرارى القصوى والدنيا، اتجاه الرياح وسرعتها، نسبة الرطوبة، نقطة الندى، نسبة الغطاء السحابي، مسافة الرؤية، مؤشر الأشعة فوق البنفسجية والضغط الجوي”.

كما ويُقدّم Weather Forecast قسمان مخصصان لتنبؤات الحالية الجوية، الأوّل خاص بحالة الطقس لكل ساعة وعلى مدار 24 ساعو القادمة، والثاني يختص بحالة الطقس للأيام السبع القادمة مع إمكانية الاطلاع على التفاصيل.

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بالإضافة إلى أن التطبيق يوفر أيضًا نصائح قابلة للتخصيص حول كيفية اللباس أو أخذ مظلّة قبل مغادرة المنزل و إنذارات لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، وكذلك تحذيرات من المطر أو العاصفة قبل 30 دقيقة، وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق الطقس الجديد للتحميل على نظام تشغيل أندرويد بشكل مجاني، على أن يدعم الإعلانات، ولا يوجد هنا طريقة للتخلص من هذه الإعلانات على سبيل المثال عنصر شراء داخلي، وللاستفادة من التطبيق يكفي أن يعمل جهازك بإصدار 4.2 من نظام تشغيل أندرويد فأحدث.

تحميل تطبيق Weather Forecast على أندرويد.

التدوينة يوفر تطبيق Weather Forecast الجديد معلومات عن أحوال الطقس مع تفاصيل دقيقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.