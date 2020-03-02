دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تستعد لإطلاق NEX 3S 5G قريباً بمعالج Snapdragon 865 وشاشة waterfall ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Vivo للإعلان قريباً عن هاتف NEX 3S 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865 وشاشة waterfall، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

رصد هاتف NEX 3S 5G في قوائم TENAA مؤخراً بنموذج رقم V5950A، ومن ثم جاءت تفاصيل جديدة اليوم على Weibo لتؤكد على أن الهاتف ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 865، وشاشة بتصميم waterfall، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

تقدم شركة Vivo قريباً إصدار جديد من هواتف 5G المميزة للأسواق، والذي ينطلق بعنوان NEX 3S 5G، حيث يأتي الهاتف بتصميم يحاكي الإصدار الأصلي NEX3.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف NEX 3S 5G بقياسات 167.44 في 76.14 في 9.4مم، مع وزن 219.5 جرام، كما يضم شاشة بحجم 6.89 إنش، بدقة عرض 1080 في 2256 بيكسل، في شاشة AMOLED.

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كما يدعم هاتف NEX 3S 5G رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4250 mAh، وبعمل بنظام تشغيل Android 10.

وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف NEX 3S 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

يذكر أن قوائم TENAA تكشف أيضاً على أن هاتف NEX 3S 5G سيدعم الأنماط الثنائية SA/NSA في شبكات 5G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً لمزيد من التفاصيل حول السعر وموعد توفر الهاتف في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تستعد لإطلاق NEX 3S 5G قريباً بمعالج Snapdragon 865 وشاشة waterfall ظهر على التقنية بلا حدود.