دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10e بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 142 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي في السوق الصيني اليوم عن هاتف Enjoy 10e الذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ومعالج Helio P35، كما ينطلق بسعر يبدأ من 142 دولار.

يتميز هاتف Enjoy 10e بحجم 6.3 إنش في الشاشة، وتشغل الشاشة 88.4% من إطار الهاتف، كما تأتي بتصميم نتوء القطرة بحجم 2.65مم، ويضم الهاتف معالج Helio P35 ثماني الأنوية.

كما تقدم هواوي هاتف Enjoy 10e بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل تدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي AI، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

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أيضاً يأتي هاتف Enjoy 10e بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، كما يتميز تصميم الهاتف بألوان متدرجة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز بتقنية الشحن العكسي عبر كابل OTG، بينما يغيب عن هذا الإصدار مستشعر البصمة.

هاتف Enjoy 10e يتوفر باللون الأبيض، الأخضر إلى جانب الأسود، على أن يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 142 دولار، حيث ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 5 من مارس.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10e بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 142 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.