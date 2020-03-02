عدد الوفيات بكورونا في إيران يقفز إلى 54 والمصابين إلى 978

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

كشف كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وقال جهانبور للتلفزيون الرسمي: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات 54"، داعيا المواطنين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

وكان سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني قال في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الأحد، إن بلاده ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

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مقدم من سكاي نيوز

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وقال قيادي في الحرس الثوري الإيراني خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأثار انتشار المرض في إيران، قلقا متزايدا بين الإيرانيين، كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض.

هذا وأغلقت بعض دول الجوار حدودها مع إيران، وأوقفت عدة دول رحلات الطيران معها.

المصدر:"رويترز"