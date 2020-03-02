شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السورى ومسلحين شمال درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام من جهة ومسلحين من جهة أخرى فى مدينة "الصنمين" شمال درعا جنوبى سوريا.. ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري قد أعلن أمس الأحد أن قوات النظام سيطرت على مدينة "الصنمين" بعد اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل المسلحة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

وبسط الجيش السوري سيطرته في يوليو 2018 على مدينة درعا، وبات يسيطر على نحو 85% من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل تتواجد بشكل أساسي في ريف المحافظة الغربي.

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