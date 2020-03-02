شكرا لقرائتكم خبر عن الرأي: كويتى حاول قتل زوجته وابنته لشكهما فى إصابته بالكورونا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طغت أنباء انتشار فيروس كورونا على كافة أنحاء العالم، ما بين وفيات وضحايا، ومصابين، وحالات إنسانية تتعلق بانتشار المرض، بخلاف أخبار منع الانتقال بين الدول، وإلغاء دول تأشيرات دول أخرى، وجميعها تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء، ولكن صحيفة "الرأي" الكويتية نشرت خبرا تظهر به "الكوميديا السوداء".

الصحيفة قالت إن مواطنة وابنتها استنجدتا برجال وزارة الداخلية، لإنقاذهما من رب الأسرة الذى حاول قتلهما، بعدما أن اشتبهتا بأنه مصاب بفيروس كورونا واستدعيتا سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، والاطمئنان على صحته، ولكن يبدو أن رب الأسرة كان له رأى آخر.

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وذكرت الصحيفة على لسان مصدر أمنى، أن تفاصيل تتلخص فى مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلى، وأبلغت بأن زوجها التعدى عليها وعلى ابنتها، بل وقتلهما وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يرتكب الجريمة.

رجال الشرطة الكويتية توجهوا إلى المكان وعندما حلوا فى الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها، حيث أفادت المبلغة بأنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هى وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذى اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ.

وتعامل رجال الأمن مع البلاغ بجدية، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة فى وزارة الصحة، فى حين أبدت الزوجة رغبتها فى عدم تسجيل قضية بحقه، وأكدت أن كل ما تريده نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.