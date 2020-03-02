شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية تتبع داعش شمال المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات المغربية اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدى سليمان شمال غرب البلاد، وتتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم داعش الإرهابى، وذكرت وزارة الداخلية المغربية - في بيان أوردته وكالة المغرب العربى للأنباء- أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 4 عناصر يتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية - الذي سبق وأن اعتقل عام 2014 - استقطب عناصر خليته الذين يتبنون نفس الفكر المتطرف، حيث خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف زعزعة الأمن العام. وأوضحت أن العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر "داعش"، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة.

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يذكر أن تنظيم القاعدة الإرهابي، اعترف بمقتل 3 من قيادته فى المغرب، وهم أبو يحيى الهمام والمدعو أبو عياض التونسي، وأبو دجانة القصيمى، فى غارات جوية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ونشر "تنظيم القاعدة فى المغرب" كلمة بصوت قائد التنظيم المتطرف "أبو مصعب عبد الودود" أكد فيها مقتل التونسي ويحيى أبو الهمام نائب زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى أبو دجانة القصيمي الناطق باسم جماعة "المرابطون".

ويعتبر سيف الله المحجوبي المكنى بـ "أبو عياض التونسي"، من أبرز القيادات الإرهابية في تونس، وقد كانت له "صولات وجولات" بعد ثورة 14 يناير حينما تزعم تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، الذي وقع تصنيفه سنة 2012 تنظيماً إرهابياً، من قبل حكومة الترويكا في تونس برئاسة حزب "النهضة".

أما أبو الهمام فهو نائب إياد أغا زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.