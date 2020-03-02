شكرا لقرائتكم خبر عن #الوثيقة_القطرية_السوداء..الدوحة تستثنى إيران وتركيا من قرار منع دخول البلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع قطر وإيران وتركيا علاقة وثيقة، خاصة أن قطر تخدم مصالح الدولتين في منطقة الشرق الأوسط على حساب مصلحة الدول العربية، كما تسعى لإثارة الفوضى في المنطقة العربية.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "الوثيقة القطرية السوداء"، واستنكروا العلاقة الوثيقة بين إيران وتركيا والدوحة، وظهر الهاشتاج ضمن الأكثر تداولا اليوم الاثنين، خاصة بعد قرار قطر منع دخول مواطنين من الدول العربية لدخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا، فيما استثنت مواطني إيران وتركيا.



التغريدات

ونشر رواد تويتر صورة من قرار الهيئة العامة للطيران المدنى، والموجه لشركات القطرية، وجاء فيه:" في ضوء انتشار وباء كورونا على نطاق عالمى، وفى إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، تقرر حظر قبول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت عن طريق نقاط وسيطة بما ذلك حاملى الإقامات سارية المفعول في دول قطر، ويستثنى من ذلك الحظر مواطني دول تركيا وإيران، يطبق هذا القرار اعتبار من تاريخه وحتى إشعار آخر".



الوثيقة

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ترند مصر

وأعرب رواد تويتر، غضبهم من الوثيقة التي حظرت مواطني الدول العربية وفتحت الأبواب أما تركيا وإيران، فغرد أحدهم :" تركيا وايران يعبثون ببلادنا لدرجة منع مواطنين عرب دخول بلادنا وهما يتجولون بمنتهى الأريحية، لماذاااا؟، وقال آخر :" هل اصبحت تركيا وايران هم المتحكمين في شؤوننا ليستثنيهم مسؤولينا من فرض القيود علي سفرهم لقطر ؟!!"، وغرد آخر :" أمير الإرهاب تميم بن حمد لا يستطيع أن يمنع تركيا وإيران لأنهم هم المتحكمين في شئون قطر السياسية".

فيما كتب مدون :" قرارات أميرنا الأخيرة بمنع دخول المصريين و الكويتيين وغيرهم والسماح للأتراك والإيرانيين فقط دخول أراضينا لا يدل إلا علي أن أصبح اوامرهم تتحكم بنا"، وقال آخر :" قطر لا تغلق أبوابها أمام المصابين ب فيروس كورونا من دول الإرهاب ايران و تركيا ولكن تقوم بغلق ابوبها امام اشقائها العرب ولا تحترم الوحدة العربية و تعلن انحيازها التام للارهاب"، وغرد آخر :" من خلال الوثائق المسربة قطر تعلن أنها متحالفة تماما مع دول الإرهاب فهي تشكل خطرا علي المنطقة العربية مثلهم تماما".



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