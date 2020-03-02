شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويصيب آخرون بمواجهات بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم، فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدة سلوان بالقدس عقب دهم وتفتيش منازلهم، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية بيت الروش الفوقا غرب الخليل، وآخر من بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بالاضافة إلي اعتقال اثنين آخرين من بلدة صيدا ومخيم طولكرم.

وفي سياق منفصل، أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة بيتا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال.

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