شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: استهداف عربة فى الجولان السورية بعد محاولة قنص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى فى بيان، إنه استهدف، اليوم الاثنين، عربة فى الجزء الذى تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان بعدما رصد محاولة هجوم لقناص من المنطقة، وقال البيان "رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية محاولة هجوم لقناص فى المنطقة الشمالية من هضبة الجولان، ردا على ذلك، استهدفت القوات العربة المشاركة فى محاولة الهجوم".

وتسيطر إسرائيل على معظم هضبة الجولان منذ حرب عام 1967. ويشوب التوتر الحدود منذ بدء الحرب الأهلية السورية.

وقصفت إسرائيل، مرارا جماعات مسلحة تدعمها إيران فى سوريا، وقالت إنها ستواصل الضربات على طول الحدود وفى أى مكان آخر تشتبه فى تمركز القوات المدعومة من إيران فيه.

وعلى صعيد أخر، أعلن الجيش الإسرائيلى، يوم أمس الأحد، الحجر على نحو 450 جنديا، بعد عودتهم إلى إسرائيل من الخارج.

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ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إلى أن نحو 150 جنديا وضعوا قيد الحجر، وأن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية فى الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

وأكد أن "الحجر الصحى سيفرض أيضا على قرابة 300 جندى عادوا منذ منتصف الشهر الماضى من إيطاليا".

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا كانا قد عادا مؤخرًا من إيطاليا، وأضافت الوزارة ان المريض الأول كان قد عاد من إيطاليا السبت الماضي، فيما عاد المريض الثانى يوم الاثنين الماضى، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن إصابة زوجة إسرائيلى كان فى إيطاليا وعاد إلى إسرائيل، ونقل الفيروس إلى زوجته، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر