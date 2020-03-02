شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: الضفة الغربية وغزة خاليتان من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف كورونا كمال الشخرة، أن فلسطين بجناحيها الضفة وغزة خالية، حتى اليوم الإثنين، خالية من فيروس "كورونا المستجد"، موضحا أن الوزارة تجرى تقييمًا لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأشار المسؤول الفلسطيني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أنه قدم إلى قطاع غزة بتوجيهات من وزيرة الصحة مي الكيلة، للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة، وأن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

وأوضح أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء الشعب الفلسطيني والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، لافتا إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

والتقى المسؤول مع نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ضهير، وأطلعه على الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا بما فيها مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة في معبر رفح لاستضافة القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها الفيروس، والمكون من 52 غرفة بكامل تجهيزاتها الفندقية والصحية الاحترازية.