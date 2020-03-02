شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: ضعف إجراءات الوقاية من كورونا بمخيمات النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فاضل الغراوى، إن المفوضية وثقت ضعف الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فى مخيمات النازحين بالعراق، وأضاف الغراوى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين "أن فرق الرصد التابعة للمفوضية وثقت ضعف الإجراءات الصحية والوقائية من انتشار فيروس (كورونا) بمخيمات النازحين، مما يتطلب من وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني القيام بحملة لتعقيم كافة مخيمات النازحين، ترافقها حملة توعية للوقاية من انتشار الفيروس".

وأكد ضرورة متابعة الجهات الحكومية للواقع الصحي والخدمى فى مخيمات النزوح الواقعة ضمن الحدود الادارية في المحافظات.

من جانبه أخر أكدت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الاثنين، الالتزام بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظورة من دخول رعاياها إلى العراق، وقالت الإدارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها ملتزمة بتنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة من اللجنة المركزية العليا لمكافحة فايروس كورونا ، وذلك من خلال فحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائياً والمحظورة من دخول رعاياها إلى العراق ، اذ تشدد ادارة المطار وكافة الفرق الطبية المتواجدة هناك بإجراء كافة الفحوصات المباشرة على العراقيين القادمين ونقل الحالات المشكوك بإصابتها إلى الحجر الصحى".

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ودعت الإدارة جميع المسافرين العراقيين إلى التعاون مع العناصر الصحية الموجودة في صالات مطار بغداد الدولي والالتزام بإجراء الفحص حفاظاً على الأمن الصحى لبلدنا.

وكانت وزارة الصحة العراقية قالت اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.