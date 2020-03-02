شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: يقلقنا نفاد صبر الشعب وليس مصادفة انهيار دول كبرى بالإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، أن ما يقلقنا نفاد صبر الشعب ونحن نتفهم لماذا قد نفد صبرهم، فقد مضى 10 سنوات منذ الركود الاقتصادى بعد قضية اللاجئين السوريين والوضع فى المنطقة عامة، ومعدلات البطالة ارتفعت ونسبة البطالة بين الشباب ارتفعت ومن الصعب إقناع شاب أو شابة متعلمة ومبدعة الانتظار 4 أو 5 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء الأردنى فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن بلاده تحملت عبء الاضطراب منذ اليوم الأول وقد أصبح الأردن شديد المناعة سياسيا واقتصاديًا، وليس من المصادفة أن نرى دولا أكبر من الأردن مساحة واقتصادا بعشر مرات تنهار وتتحول إلى دول فاشلة مع الأسف وهذا لم يحدث مع الأردن، والسبب فى ذلك يعود إلى وجود نوع من الثقافة السياسية ظهرت فى الأردن.

كان الملك عبد الله حسين الثانى، عاهل الأردن، احتفل أمس بذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى، مؤكدا أنه يوما خالدا من أيام الوطن الأعز، مقدما التحية لرجال القوات المسلحة بالمملكة، مشددا على أنهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين.

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وكتب الحساب الرسمى للعاهل الأردنى عبر تويتر: "يوم خالد من أيام الوطن الأعز، ذكرى تعريب قيادة الجيش العربى الأردنى المصطفوى، نستذكر بكل فخر واعتزاز قرار الحسين البانى، رحمه الله، ونحيى نشامى قواتنا المسلحة، فهم أصحاب رسالة نبيلة وعزيمة لا تلين".

وفى نفس السياق، كتب الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردنى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تعريب قيادة الجيش العربى إنجاز تاريخى عزز السيادة الوطنية والأمن الوطنى، اليوم الثوابت الوطنية الأردنية واللاءات الملكية حول القدس والقضية الفلسطينية توحدنا جميعًا وتعزز منعة الوطن وحصانته".

وأضاف رزاز: "نواصل المسيرة التى يقودها جلالة الملك عبد الله الثانى، ويصونها نشامى جيشنا العربى المصطفوى حاملو لواء التضحية والفداء".