شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسلم رئاسة الجامعة العربية فى دورته الجديدة إلى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض السفير أحمد نايف رشيد الدليمى المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، جهود بلاده خلال رئاستها أعمال الدورة 152 للمجلس، وما بذلته من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عنه في مختلف المجالات.

وقال الدليمى خلال كلمته التي ألقاها خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديد 153 للمجلس إلى سلطنة عمان، " قد لا أُفشي سراً إن قلت إنه في بعض الأحيان كنا نختلف كثيراً في وجهات النظر، إلّا أن اختلافنا كان اختلافا مثمرا لم يصل إلى مرحلة الخلاف، إذ كان نكران الذات حاضراً وبقوة في اجتماعاتنا وكانت أواصر المحبة والأخوّة أقوى من أي شيء آخر".

وأضاف، "هذا ما أدى في المحصلة النهائية إلى أن نتوحد جميعاً تحت مظلة بيتنا الكبير جامعة الدول العربية، وأن نوَفّق في الوصول إلى العديد من القرارات المهمة والتي نأمل أن كانت تعبر عن مواقف شعوبنا العربية وتطلعاتها وآمالها".

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وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة الجديدة بالنجاح والتوفيق.. موجها الشكر للأمانة العامة للجامعة على ما بذلته من جهود مخلصة ومتفانية طيلة الأشهر الست الماضية، والتي شهدت ظروفاً غير اعتيادية تمثّلت في انعقاد 7 اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية منها 5 على المستوى الوزارى واثنان على مستوى المندوبين الدائمين، والتي كانت جميعها سوى واحد اجتماعات طارئة فرضتها طبيعة الظروف الدولية والإقليمية والتحديات التي واجهها وطننا العربي، ورغم صعوبة الظروف والأحداث فقد كان الموقف موقفا موحدا أعطى للعالم أجمع رسالةً واضحة عن عمق ورصانة الأخوة العربية.